Aserejé: 15 años después revelan su significado en Twitter y se hace viral

Era junio de 2002 cuando se escribía una nueva página en la historia de los ‘one hit wonders’ y la canción que hacía bailar al mundo entero para delicia de unos y fastidio de otros se llamaba ‘Aserejé’ y venía desde España interpretado por las hermanas Muñoz, ‘Las Ketchup’.

La canción de pegajoso ritmo, infaltable coreografía y lista para bailar en todas las discotecas y reuniones, tenía además un detalle que la hacía más llamativa: su estribillo extraño y letra semejante a un trabalenguas que apenas daba tiempo a entender nada.

A pesar de ello, la canción fue un éxito mundial al que nuestro país no fue ajeno. Y aunque musicalmente hablando nunca se supo nada más de Las Ketchup, la letra y el significado de la canción quedó en el misterio para la mayoría, mas allá de locas teorías satánicas o conspiradoras.

Es por ello que hoy, más de 15 años después y con la llegada que solo pueden tener las redes sociales, un usuario que decidió develar el enigma ha remecido Twitter con su explicación sobre el irresistible y extraño Aserejé.

Identificado como ‘milky silver chance’, publicó una serie de posts en la que se “toma el trabajo” de explicar la canción “porque la gente piensa que no tiene sentido, y tiene un montón de sentido”, afirma. Aquí va.

“‘Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando’”, Ok el personaje principal es Diego”, expone.“‘Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando’ Es decir, Diego estaba muy muy drogado”, revela para sorpresa general.

Pero hay más. “‘Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo rakatanga’ La disco estaba llena, a Diego le gusta la música”, continúa el internauta. “‘Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada’”.

“Diego es amigo del DJ y va a pasar su canción favorita”, prosigue con la explicación. “Pero Diego la canta mal, porque estaba drogado, ¿Y cuál es la canción favorita de Diego?”, pregunta el tuitero, anunciando la más grande revelación.

Se trata de la canción ‘Rappers Delight’ (Delicia de los raperos) de The Sugarhill Gang, banda hip hop que gracias a este tema logró ubicar por primera vez una canción de rap en el top 40 del Billboard Hot 100 en los años ochenta. Se le considera nada menos que el hito que inició esta movida en EE.UU.

El estribillo de ‘Asereje’ viene a ser la distorsión total de la primera parte de la canción: “I said a hip hop/Hippie to the hippie/The hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out/Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie/To the rhythm of the boogie the beat”.

Un chico drogado, una disco, fiesta, un DJ y el nacimiento de la cultura hip hop. Misterio resuelto, el ‘Aserejé’ ya puede morir en paz.