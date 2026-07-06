¡Soy Luna vuelve a brillar! El elenco regresa a los escenarios con "Soy Luna Tour, El Último Show" y confirma concierto en Lima

Después de diez años, la espera terminó. Soy Luna regresa a los escenarios con "Soy Luna Tour, El Último Show", una gira que promete revivir la magia de la exitosa serie de Disney y emocionar a miles de fanáticos en toda Latinoamérica. En Perú, la cita será el 20 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde, en San Miguel, donde el público volverá a cantar los temas que marcaron a toda una generación.

El espectáculo reunirá a los protagonistas más queridos de la serie: Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, quienes estarán acompañados por un destacado elenco de bailarines. Juntos ofrecerán una puesta en escena llena de música, coreografías y emoción, interpretando las canciones más icónicas de la serie, además de los nuevos temas que forman parte de esta esperada etapa.

El anuncio de la gira coincide con el próximo estreno de "Soy Luna: Volver a Rodar", la nueva temporada de la producción original de Disney+, que llegará a la plataforma el 24 de julio. Esta nueva entrega abrirá un capítulo inédito en la historia y buscará conquistar tanto a los seguidores de siempre como a una nueva generación de espectadores.

"Soy Luna Tour, El Último Show" recorrerá importantes ciudades de Latinoamérica, incluyendo Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México), Bogotá (Colombia), San José (Costa Rica), Santo Domingo (República Dominicana), Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia), Guayaquil y Quito (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y Santiago (Chile), consolidando el esperado regreso del fenómeno juvenil que marcó a millones de personas y que ahora se despide con una gira inolvidable.