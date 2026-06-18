"Rock en Lima" reunirá a Vilma Palma, Los Auténticos Decadentes, Proyecto Uno y Raúl Romero en una noche histórica

El próximo 28 de junio, el Estadio San Marcos será escenario de una celebración inolvidable donde la música, la nostalgia y la emoción se unirán en una sola voz. "Rock en Lima 2026" reunirá a miles de fanáticos para vivir una noche que promete revivir recuerdos, despertar emociones y convertir cada canción en un viaje hacia momentos que permanecen intactos en la memoria.

La primera edición de este gran festival contará con la presencia de reconocidas agrupaciones internacionales como Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno, artistas que han marcado generaciones con canciones que siguen acompañando historias de amistad, amor y celebración. Sus clásicos volverán a sonar en Lima para recordarnos que la buena música nunca envejece.

A esta gran fiesta musical se suma Raúl Romero, quien regresa para reencontrarse con el público peruano en una presentación cargada de cercanía, energía y emoción. Será una oportunidad única para volver a corear aquellas canciones que forman parte de la memoria colectiva y que siguen despertando sonrisas con el paso de los años.

La velada también estará marcada por un sentido homenaje a Enanitos Verdes, una agrupación cuyo legado permanece vivo en cada acorde y en cada recuerdo. Junto a la participación de Los Primos y Agi-Tc, "Rock en Lima 2026" promete convertirse en una experiencia donde la música será el puente perfecto entre el pasado y el presente, reuniendo a miles de personas bajo una misma emoción.