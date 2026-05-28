Natalia Lafourcade emocionó Lima con una noche íntima y llena de nostalgia

El concierto Cancionera Tour de Natalia Lafourcade se convirtió en una noche íntima y especial en el Parque de la Exposición, donde la artista mexicana emocionó al público peruano con un espectáculo lleno de sensibilidad, música y conexión con sus seguidores.

Durante la velada, Natalia presentó temas de Cancionera, su décimo álbum de estudio lanzado el 24 de abril de 2025. Además, interpretó algunos de los temas más icónicos de su carrera como Hasta la Raíz y Nunca es Suficiente, canciones que fueron coreadas por el público de principio a fin.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la cantante expresó su cariño por el país diciendo: “Ay cómo me gusta el Perú. Qué bonito el Perú y su mar”, provocando la ovación de todos los asistentes.

La sorpresa de la noche llegó cuando la artista compartió el escenario con un cantante peruano, a quien incluso le cedió un espacio especial para interpretar algunas canciones ante el público. Juntos interpretaron el emblemático tema Cariñito, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados del concierto.

Sin duda, fue una velada especial donde el talento, la sensibilidad y la inconfundible voz de Natalia Lafourcade brillaron sobre el escenario, dejando una noche inolvidable para sus seguidores peruanos.