Melendi regresa a Lima con su “Tareas Pendientes World Tour” este 6 de marzo

Melendi vuelve a Perú con su “Tareas Pendientes World Tour”, una gira internacional que incluirá una esperada parada en Lima el próximo 6 de marzo de 2026 en Costa 21. El cantautor español llegará para reencontrarse con su público peruano y presentar en vivo su duodécimo álbum, “Pop Rock”, un trabajo que incluirá 12 temas inéditos y que se lanzará en paralelo a su recorrido por Latinoamérica.

Con más de 20 años de trayectoria, Melendi se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de habla hispana. A lo largo de su carrera ha conseguido más de 24 discos de platino y ha vendido más de 3.5 millones de ejemplares.

Además, mantiene el récord de haber liderado las ventas musicales en España durante tres años consecutivos y actualmente se posiciona en el top 10 de Spotify gracias a los millones de reproducciones que suman sus canciones en plataformas digitales.

El show en Lima promete ser un recorrido por las distintas etapas de su carrera, combinando sus nuevos temas con los clásicos que lo han convertido en referente del pop rock en español. En el setlist no faltarán éxitos como “Tu jardín con enanitos”, “Caminando por la vida”, “La promesa”, “Destino o casualidad”, “Desde que estamos juntos” y “Barbie de extrarradio”, canciones que el público corea de principio a fin.

El “Tareas Pendientes World Tour” marcará no solo el estreno en vivo de las canciones de “Pop Rock”, sino también un emotivo reencuentro con sus seguidores peruanos, quienes han acompañado su evolución musical desde sus primeros lanzamientos hasta la actualidad. Sin duda, será una noche para cantar, recordar y celebrar junto a uno de los artistas más queridos del pop español.