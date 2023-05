Aniversario de Arequipa: Raúl Romero confirma su participación junto a Sebastián Yatra y Carlos Vives

Raúl Romero está feliz y emocionado tras confirmar su participación en el aniversario de Arequipa para este 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza. El popular “Cara de Haba” subirá al mítico escenario junto a Carlos Vives y Sebastián Yatra en un espectáculo totalmente confirmado y que se encuentra a la venta en Teleticket. “Soy arequipeño de corazón y yo mismo soy colágeno puro. La gente vive, ama y siente mis canciones, y estoy muy agradecido por ello”, sostuvo el intérprete de “Los patos y las patas”.



El cantante en reunión en Arequipa con la prensa, sostuvo que el público local es muy exigente porque siempre busca calidad en un espectáculo. “Aplaudo y me alegra conectarme con un público como nuestros hermanos arequipeños. Buscar calidad y excelencia denota el reflejo de un buen show sobre el escenario, con mi banda hemos aprendido a dar lo mejor no solo un porcentaje sino el 100. Tendrán lo que quieran".



Raúl Romero afirmó además que en el mítico Jardín de la Cerveza podrán escuchar los mejores temas, recordando a 'Los Nosequien y los Nosecuantos'. “No solo tocaremos un solo tema, porque no tocar toda esa linda etapa en la música sería un crimen. Además, tengo otros nuevos temas porque buscamos reinventarnos para nuestros seguidores. Estoy emocionado por el hecho de compartir escenario con Sebastián Yatra y Carlos Vives en el aniversario de Arequipa”.



Por otro lado, Diego Bernedo, gerente general de Top Dream Entertainment, encargado del show de Sebastián Yatra y Carlos Vives, aseguró que el público podrá acceder al sorteo de entradas. “Buscamos que nadie se quede afuera. Por ello vamos a sortear un box para 10 diez personas y dos paquetes dobles con todos los gastos pagados desde cualquier punto del país. Solo deben ingresar a las redes de Top Dream, etiquetar a través de una publicación a 3 amigos y seguir la página del 'Jardín de la Cerveza Arequipa' tanto en Facebook como Instagram. Las bases se publicarán en dichas cuentas oficiales muy pronto”, añadió el empresario.



Así que ya lo saben este 14 de agosto Top Dream Entertainment presenta en exclusiva a Sebastian Yatra y Carlos Vives en un show sin precedentes. Raúl Romero es uno de los primeros artistas confirmados para este show.