Lollapalooza 2018 lanza su line up con Pearl Jam y RHCP

Finalmente se dio a conocer el line up de Lollapalooza 2018. La historia, los que marcaron tendencia en las últimas décadas y los nuevos talentos presentes: Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey y LCD Soundsystem, además de Chance The Rapper.

Lollapalooza, uno de los mayores y más icónicos festivales del mundo, se realizará en nuestra región en Argentina, Chile y Brasil entre el 16 y el 18 de marzo. Hay una novedad en esta ocasión: durará tres días, una jornada más.

En la programación también figuran artistas como Wiz Khalifa, DJ Snake, Kygo, Hardwell, Liam Gallagher, The National, Khalid, David Byrne, Royal Blood, Galantis, Dillon Francis, MacDemarco, Metronomy, Milky Chance, Camila Cabello, Spoon, Volbeat, Zara Larsson y Zoé.

La exintegrante de Fifth Harmony, Camila Cabello, también estará en Chile y Argentina. Esta será su primera aparición en América Latina desde que se separó de la banda pop. El evento arranca en Chile en el Parque O'Higgins.

En Argentina, el ‘Lolla’ compartirá fechas en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. Finalmente en Brasil se desarrollará del 23 al 25 de marzo en el Autódromo de Interlagos en Sao Paulo.

De momento no se conoce cuál será la programación día por día, pero los artistas locales en Argentina tendrán una mayor presencia: Las Pelotas, Bajofondo, Dante Spinetta, Emmmanuel Horvilleur, Los Espíritus, Miranda! y Barco serán solo algunos de los talentos nacionales.

Un punto aparte merece la actuación de Damas Gratis, grupo de cumbia villera (género popular asociado a los barrios bajos en la sociedad argentina) cuya presencia encabeza la lista en el afiche del festival ya está desatando polémica en las redes sociales.