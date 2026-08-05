Salsero Hildemaro regresa al Perú con su tour “45 años en la salsa”

Para alegría de todo el público peruano y sobre todo para los amantes de la buena salsa, el cantante salsero Hildemaro confirmó su regreso al Perú con su tour “45 años en la salsa” del 26 de agosto al 07 de setiembre. El reconocido artista estará visitando las principales ciudades y provincias del país y todas sus presentaciones se podrán conocer en las redes sociales de la productora encargada de su llegada, Velsalsa Producciones.

Temas como Agua caliente, Desde el fondo de mi corazón, Amanecí contigo, La primera vez, Apago la luz y otros clásicos que forman parte del repertorio de la salsa romántica y que continúan conquistando nuevas generaciones, se podrán escuchar en vivo. El cantante venezolano está preparando muchas sorpresas en esta nueva visita a nuestro país.

El también conocido como “ El Sonero del Amor” envió un mensaje a todos sus seguidores con la buena noticia de su llegada. “Hola, mi gente hermosa del Perú! Soy Hildemaro, el Sonero del Amor, para informarles que mi gira 2026 está al 100% confirmada, estaré por allá cantándoles mis éxitos que han marcado muchas vidas y los cuales voy a cantar con mucho amor. Pronto van a tener noticias, en que parte estaremos haciendo show y los espero para cantar todos ustedes”, se escucha en el video.

La reconocida productora de conciertos Velsalsa Producciones, quienes organizan las grandes visitas de los cantantes más reconocidos, ya confirmó que el artista venezolano tendrá conciertos el próximo 29 de agosto la ciudad de Chiclayo en la discoteca Aventura y el 05 de setiembre en de Trujillo, en la discoteca La Fama. Para mayor información sobre la serie de conciertos el número de contacto es 915 175 505. En los próximos días se estará brindando más detalles sobre la gira nacional del cantante.