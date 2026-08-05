Melcochita responde a críticas y asegura que su romance con Heydi Amado es real

El artista respondió a quienes cuestionaron su relación y destacó el cariño que recibe del público.

Tras las especulaciones sobre un presunto romance con Heydi Amado, el cómico Pablo Villanueva, “Melcochita”, afirmó que su relación no es armada y aseguró que atraviesa uno de sus mejores momentos junto a la joven enfermera.

Asimismo, el artista señaló que viene recibiendo el cariño y respaldo del público, además de felicitaciones por la manera en que ha afrontado las críticas y por cómo lleva su relación sentimental con su actual pareja.

SU RELACIÓN PASA POR SU MEJOR MOMENTO

Melcochita responde a sus retractores que aseguraron que su relación era “armani” y que cada día se llevan mejor. “Estoy contento y feliz con Heydi, muchos decían que nuestra relación era ‘armani’ pero lo nuestro es real, nos llevamos bien. La gente en la calle nos felicita, les gusta verme feliz”, indicó.

Además, aseguró que comparte muchas cosas en común con Heydi Amado y destacó que la vitalidad de su joven pareja le transmite energía y entusiasmo en esta nueva etapa de su vida. “Su juventud me llena de energía, ella es una mujer muy activa, o sea, somos parecidos porque me gusta hacer muchas actividades al día. Además, yo no necesito la pastilla azul”, agregó.

NO PLANEA TENER HIJOS

Por otro lado, el cómico descartó la posibilidad de tener hijos en esta etapa de su vida y aseguró que actualmente su prioridad son sus hijas, por quienes continúa esforzándose diariamente para brindarles lo mejor.