Samahara Lobatón acusa a Bryan Torres tras un presunto altercado en su vivienda

La influencer Samahara Lobatón presentó una denuncia contra su expareja Bryan Torres por un presunto caso de violencia familiar. El cantante, quien es padre de dos de sus hijos menores, negó las acusaciones y afirmó que solo buscaba recuperar su teléfono celular.

El hecho fue revelado por un programa de entretenimiento, donde se informó que la denuncia fue interpuesta luego de un incidente ocurrido en la vivienda de Samahara.

Según el documento presentado, Bryan Torres habría ingresado al domicilio tras golpear la puerta y, posteriormente, habría protagonizado un forcejeo con Lobatón cuando intentaba recuperar su celular, el cual terminó dañado tras caer al suelo.

Además, la denuncia señala que un testigo habría intervenido durante el enfrentamiento para evitar una posible agresión física. Mientras tanto, Bryan Torres rechazó haber ejercido violencia y dio su versión sobre lo ocurrido.