Tras denuncia de excantante por acoso sexual: suspenden proyecto de serie sobre La Bella Luz

Luego de la denuncia de Naldy Saldaña, excantante de la orquesta La Bella Luz, de haber sido víctima de acoso sexual por parte de César Sánchez, director musical de la agrupación, la productora que iba a realizar una serie sobre el conjunto señaló que todo queda suspendido.

“En Del Barrio Producciones mantenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género. No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella", señala el comunicado de la productora.

DECLARA DENUNCIANTE

“No, no, no sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar. Me sentía muy, muy vulnerada en ese momento”, declaró la excantante al programa Magaly TV La Firme. La muchacha también dijo que, en su momento, el caso fue informado al propietario del conjunto musical.

En la amplia entrevista, Naldy Saldaña presentó videos probatorios del acoso y tocamientos indebidos del que era víctima por parte de César Sánchez, director musical de la agrupación, que ya fue denunciado y cuyo caso está siendo investigado por la Fiscalía.