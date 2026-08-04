¿Qué le obsequió Karen Schwarz? Keiko Fujimori sorprendió con la respuesta

El comentario surgió durante un recorrido por los obsequios entregados por ciudadanos, emprendedores y marcas peruanas.

En el marco de sus primeras funciones como mandataria, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, protagonizó un momento llamativo durante una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno al compartir algunos de los obsequios que recibió tras asumir el cargo el pasado 28 de julio.

Mientras mostraba diversos presentes enviados por ciudadanos, emprendedores y marcas peruanas, la mandataria sorprendió al mencionar públicamente a la conductora y empresaria Karen Schwarz.

El comentario llamó la atención de los seguidores de la transmisión, ya que se produjo en medio de una conversación informal sobre los regalos y prendas que ha utilizado durante sus primeros días como jefa de Estado.

PRESIDENTA AGRADECIÓ PRODUCTOS DE LA MARCA "VALENTE"

Durante el recorrido por los obsequios recibidos, Keiko Fujimori explicó que Karen Schwarz le hizo llegar varias prendas de Valente, la marca de ropa creada por la exconductora de televisión. “También quiero agradecer a Karen Schwarz por enviarme prendas de su marca Valente; me resultaron muy cómodas”, expresó.

La presidenta señaló que ya tuvo la oportunidad de utilizar algunos de los productos enviados y destacó la comodidad de las prendas.

DESTACÓ TRABAJO DE LOS EMPRENDEDORES

Por otro lado, destacó el trabajo de emprendedores y marcas peruanas que le hicieron llegar diversos productos como muestra de respaldo y felicitación por su llegada a la Presidencia.