Daniela Darcourt se defiende tras polémico show en Barcelona: “No la pasamos bien”

La cantante Daniela Darcourt decidió romper su silencio y se defendió de las críticas tras el escándalo ocurrido durante su presentación en Barcelona, donde fue retirada del escenario en pleno show.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista señaló que desde el primer momento la experiencia no fue grata. "Desde el primer momento no la pasamos tan bien que digamos", afirmó, detallando que en la prueba de sonido tuvo que esperar aproximadamente hora y media por demoras ajenas a su equipo.

Señalamiento contra productora y desmentidos

Darcourt explicó que los problemas de desorganización se extendieron durante los días previos al concierto y que estos no dependían de ella, sino "al 100% y netamente a la productora que me contrató".

La salsera afirmó contar con mensajes, llamadas y audios que probarían que las críticas en su contra son falsas. "Están intentando dejarme ver como una persona egocéntrica, poco empática e incluso no razonable", señaló la cantante, quien aclaró que su descargo no busca victimizarse sino defender el trabajo de su equipo musical.

Respuesta a críticas en redes sociales

Tras la viralización del incidente en TikTok, la artista respondió directamente a una usuaria que la criticó por su comportamiento. "No, cariño, yo llegué siempre a mi hora... fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros", escribió Darcourt, añadiendo que le importa el público, no "un empresario que no sabe lo que hace".