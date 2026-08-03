Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez avivan rumores tras ser vistos juntos en Cajamarca

Sheyla Rojas volvió a estar en el centro de la atención luego de ser vista junto al político Joaquín Ramírez durante una visita a Cajamarca. Las imágenes difundidas por un programa de espectáculos muestran a ambos compartiendo diversos momentos en la ciudad.

En las fotografías se les observa recorriendo un restaurante y disfrutando de actividades en la región, lo que despertó rumores sobre la cercanía entre ambos y un posible romance.

Las recientes apariciones de Sheyla Rojas llegan semanas después de que trascendiera el fin de su relación con el empresario Sir Winston, con quien mantuvo un largo vínculo sentimental.

Además, días atrás la exchica reality compartió en sus redes sociales un llamativo arreglo floral recibido en Cajamarca, publicación que alimentó aún más las especulaciones sobre esta nueva etapa en su vida personal.