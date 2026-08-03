Arnold Schwarzenegger celebra sus 79 años en el gimnasio: “Hasta que muera, seguiré entrenando”

El recordado actor de Terminator aseguró que entrenar lo ayuda a sentirse bien y a mantener la mente lúcida.

La edad no es un impedimento para continuar realizando las actividades que generan bienestar, y Arnold Schwarzenegger lo sabe muy bien. El actor celebró sus 79 años de una manera particular: entrenando en el gimnasio.

A través de sus plataformas digitales, el también exfisicoculturista compartió imágenes de su rutina de ejercicios y aseguró que continuará entrenando para mantenerse en buena condición física.

“Nada cambiará jamás. Hasta que muera, seguiré entrenando, pasándola genial en el gimnasio, sintiendo la congestión muscular y buscando sentirme bien. Entrenar es parte de mi vida. Así de simple”, comentó el protagonista de Terminator.

¿QUÉ LO MOTIVA A SEGUIR ENTRENANDO?

Durante una edición del pódcast Arnold’s Pump Club, Schwarzenegger explicó que el ejercicio no solo beneficia su condición física, sino también su salud mental. “Mi mente se mantiene lúcida. Es por eso que me recupero de los contratiempos”, afirmó.