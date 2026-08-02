Airbag llega por primera vez a Tacna para un concierto histórico

La banda argentina se presentará este 28 de agosto en el Estadio Joel Gutiérrez con todos los éxitos que marcaron a una generación.

¡La espera terminó! Después de conquistar al público peruano con un exitoso concierto en Lima, Airbag llegará por primera vez a Tacna para ofrecer un show que promete quedar en la memoria de sus seguidores. La reconocida banda argentina de rock alternativo se presentará este 28 de agosto en el Estadio Joel Gutiérrez, donde interpretará los temas que la han convertido en una de las agrupaciones más importantes del rock en español.

Con más de 27 años de trayectoria, los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli han construido una carrera sólida gracias a su evolución musical y a un potente espectáculo en vivo. En Tacna no faltarán clásicos como "Por Mil Noches", "Cae el Sol", "Solo Aquí" y "La Partida de la Gitana (Si Te Vas)", además de canciones que se han convertido en favoritas del público, como "Nunca Lo Olvides", "Cicatrices" y "Pensamientos".

En los últimos años, Airbag ha reafirmado su lugar como una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. Manteniendo un perfil independiente, ha lanzado discos aclamados como Mentira la verdad y la saga El club de la pelea, además de sorprender a sus seguidores con propuestas como Airbag Sinfónico, un espectáculo que fusionó el rock con orquestas en importantes escenarios de Buenos Aires.

PRESENTACIONES INTERNACIONALES

Su crecimiento también se refleja en sus presentaciones internacionales. Han recorrido países como España, encabezado festivales de gran convocatoria y protagonizado conciertos multitudinarios. Además, fueron la banda invitada para abrir el histórico show de Guns N' Roses en el Estadio River Plate en 2016 y, con el paso de los años, lograron llenar recintos emblemáticos como el Estadio Vélez Sarsfield.

La historia de Airbag comenzó a mediados de los años noventa, cuando los hermanos Sardelli ensayaban versiones de sus artistas favoritos. Su talento llamó la atención de Warner Music gracias a un demo que llegó a la compañía, permitiéndoles grabar su primer álbum en los históricos Estudios ION. Desde entonces, dejaron atrás el sonido pop punk de sus inicios para desarrollar una identidad propia, marcada por un rock más potente y el virtuosismo en la guitarra de Patricio Sardelli.

Ahora, esa energía llegará por primera vez a Tacna en un concierto que reunirá a miles de fanáticos para cantar, saltar y vivir una noche inolvidable junto a una de las bandas más influyentes del rock argentino.