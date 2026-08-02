Rawayana regresa a Lima con su gira “¿Dónde es el after?”

Ante la alta expectativa, se habilitaron nuevas zonas para el concierto, en el que la banda interpretará canciones de su nuevo álbum y sus principales éxitos.

Debido al gran éxito de Rawayana y la alta expectativa que ha generado su regreso al Perú, se habilitaron nuevas zonas para que más fanáticos puedan ser parte del concierto que la banda ofrecerá en Lima el próximo 15 de agosto en Costa 21, como parte de su nueva gira internacional “¿Dónde es el after?”. Reconocida por su mezcla de reggae, funk, pop y ritmos caribeños, la agrupación promete una noche llena de energía con los temas que han marcado su trayectoria.

La gira lleva el nombre de su más reciente álbum, ¿Dónde es el after?, un trabajo de 23 canciones que presenta una propuesta fresca y colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Elena Rose, Joaquina, Carín León y Grupo Frontera. El disco ha tenido una gran acogida desde su lanzamiento, posicionándose entre los estrenos más escuchados en plataformas digitales.

GRANDES ÉXITOS DE LA BANDA

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de éxitos que han convertido a Rawayana en una de las bandas más importantes de la escena latina. Canciones como "Feriado", "High", "Binikini", "Véngase" e "Inglés en Miami" forman parte del repertorio más esperado por sus seguidores y prometen hacer vibrar al público peruano.

Con una propuesta musical que fusiona distintos géneros y un estilo inconfundible, el show en Lima promete ser una noche inolvidable para los seguidores de Rawayana. La banda presentará en vivo las canciones de su más reciente producción junto a los éxitos que han marcado su trayectoria, en un espectáculo cargado de energía y conexión con el público peruano.