Juanes conquistó Lima con un show inolvidable

Juanes cerró la segunda jornada de Vibra Perú 2026 con un concierto en Arena 1, donde miles de asistentes corearon éxitos como “A Dios le Pido”, “Nada Valgo Sin Tu Amor” y “La Camisa Negra”.

Juanes volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. El cantante colombiano fue el encargado de cerrar la segunda jornada de Vibra Perú 2026, ofreciendo un concierto que hizo cantar de principio a fin a los miles de asistentes que llegaron hasta Arena 1.

Desde su aparición sobre el escenario, el público no dejó de corear cada una de sus canciones. Temas como "A Dios le Pido", "Nada Valgo Sin Tu Amor" y "La Camisa Negra" transformaron el recinto en un enorme karaoke. A lo largo de la noche, el artista interpretó los grandes éxitos que han marcado su carrera, desatando la euforia de sus seguidores y recibiendo una ovación en cada interpretación.

GRAN CIERRE DE VIBRA PERÚ 2026

Su presentación fue el gran cierre de Vibra Perú 2026, festival que reunió a miles de personas durante dos días. La primera jornada contó con las actuaciones de Armonía 10, Gian Marco, La Bella Luz, TK, 6 Voltios, Yarita Lizeth y Mauricio Mesones. En tanto, el segundo día continuó con Milena Warthon, Armonía 10, Amaranta, Adammo y La Bella Luz, antes del esperado espectáculo del cantante colombiano.

Con una puesta en escena impecable y un repertorio lleno de clásicos, Juanes dejó claro que su música sigue vigente y que mantiene una conexión única con el público peruano, que no dejó de cantar y ovacionarlo durante toda su presentación.