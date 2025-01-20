Tefi Valenzuela celebra entre lágrimas su nominación a importante premio internacional

Tefi Valenzuela vivió un emotivo momento luego de conocer que fue nominada a los Premios Juventud 2026. La artista peruana compartió su reacción con sus seguidores y no pudo ocultar su emoción ante este nuevo logro en su carrera.

La intérprete figura como candidata en la categoría “Creador del año” de la reconocida premiación internacional, donde competirá junto a otros destacados talentos.

A través de sus redes sociales, Tefi pidió el respaldo de sus seguidores para alcanzar este reconocimiento y destacó el orgullo de representar al Perú en un escenario internacional.

La ceremonia de los Premios Juventud 2026 se realizará el próximo 3 de septiembre en Starlite Marbella, en Andalucía, España.