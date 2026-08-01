Abencia Meza: TC declara improcedente demanda para que se le conceda semilibertad

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de Abencia Meza, pero rechazó su pedido principal de acceder a la semilibertad. La excantante folclórica permanecerá en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos cumpliendo la condena de 30 años de prisión que se le impuso como autora intelectual del homicidio calificado de Alicia Delgado.

La defensa de Meza argumentó que la fecha que debía considerarse para evaluar el beneficio era 2012, cuando la Corte Suprema emitió su primer fallo, posteriormente anulado por el propio TC, y no 2020, cuando el máximo tribunal penal volvió a pronunciarse.

Fundamentos de medida

Si se aplicaban las reglas de 2012, Meza sí podría haber accedido a la semilibertad; pero si se aplicaban las de 2020, el beneficio le sería negado. Esto se debe a que, en junio de 2019, el Congreso modificó el Código de Ejecución Penal mediante la Ley 30963, que impide que los condenados por homicidio calificado, entre otros delitos graves, puedan acceder a la semilibertad o libertad condicional.

Para el TC, la fecha que debe tomarse en cuenta es el 15 de enero de 2020, día en que la Corte Suprema rechazó por segunda vez el recurso de nulidad contra la condena de 30 años. Es en esa fecha, sostienen los magistrados, que la sentencia adquirió firmeza.

Sin posibilidad de beneficios

Con esta conclusión, el Tribunal Constitucional descarta toda posibilidad de que Abencia Meza pueda acogerse a la semilibertad o a la libertad condicional. La única vía que le queda para reducir su tiempo en prisión es acceder a beneficios por estudio o trabajo, de lo contrario permanecerá recluida hasta el final de su condena, previsto para el año 2041.