Paolo Guerrero dedica romántico mensaje a Ana Paula Consorte por su cumpleaños

Paolo Guerrero sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a Ana Paula Consorte. El delantero de Alianza Lima compartió fotografías junto a la modelo brasileña y expresó públicamente el cariño que siente por ella.

A través de sus redes sociales, el futbolista destacó el importante vínculo que mantienen y recordó los momentos que han compartido como pareja y familia.

La publicación llega en medio de una etapa marcada por el acercamiento entre ambos, luego de algunos momentos de distancia que generaron atención entre sus seguidores.

Con este gesto, Guerrero volvió a mostrar públicamente su afecto por Ana Paula Consorte, con quien tiene hijos en común y continúa construyendo una historia juntos.