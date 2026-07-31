Flavia Laos revela detalles de su ruptura con Patricio Parodi y cuenta cómo es su relación actual

Flavia Laos volvió a hablar sobre su relación pasada con Patricio Parodi y sorprendió al revelar nuevos detalles sobre el motivo de su separación.

La influencer explicó que la decisión de terminar no estuvo relacionada con la falta de sentimientos, pues ambos todavía tenían cariño cuando decidieron tomar caminos diferentes.

Aunque su romance terminó hace varios años, la actriz señaló que aún existían dudas sobre el cierre de aquella etapa y decidió contar su versión.

¿Qué relación tienen actualmente Flavia Laos y Patricio Parodi?

Flavia Laos indicó que actualmente no mantiene una amistad cercana con Patricio Parodi ni una comunicación constante.

La creadora de contenido aseguró que ambos continuaron con sus vidas y ahora están enfocados en sus propios proyectos personales.