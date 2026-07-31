¿Hay reconciliación? Shakira reaparece junto a Antonio de la Rúa después de 16 años

Una fotografía difundida en redes sociales muestra a la cantante colombiana junto a su expareja. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el encuentro.

Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a su expareja Antonio de la Rúa, dieciséis años después del fin de su relación sentimental.

La imagen fue compartida en redes sociales por el empresario George Nader y muestra a la cantante acompañada de De la Rúa y de Tonino Mebarak, hermano y colaborador cercano de la artista. Según la publicación, el encuentro se habría realizado en Miches, República Dominicana.

La fotografía muestra a ambos en un ambiente distendido, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los protagonistas ha realizado declaraciones públicas al respecto.

LA HISTORIA ENTRE SHAKIRA Y ANTONIO DE LA RÚA

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación entre 2000 y 2011, período en el que él también participó en la gestión de la carrera artística de la intérprete. Tras anunciar su separación, ambos señalaron que mantenían una relación basada en el respeto, aunque posteriormente también concluyó su vínculo profesional.

El reencuentro se produce en un momento de gran actividad para la artista colombiana, quien recientemente culminó su gira Las Mujeres Ya No Lloran y participó en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 interpretando el tema oficial del torneo junto a Burna Boy.