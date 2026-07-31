Almendra Gomelsky fue víctima de robo vehicular y expresó su indignación por falta de seguridad

La presentadora pidió acciones contra la inseguridad tras convertirse en una nueva víctima de la delincuencia.

La conductora de televisión Almendra Gomelsky denunció que fue víctima de un violento robo cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el cruce de las avenidas Angamos con República de Panamá.

Según sus declaraciones, el hecho ocurrió por horas de la tarde mientras esperaba el cambio de un semáforo tras haber realizado sus compras, cuando de repente fue víctima de un delincuente que golpeó varias veces la ventana de su auto hasta romperla para arrebatarle su celular.

Asimismo, a través de sus redes sociales, contó cómo fue su experiencia muy impactante debido al nivel de violencia.

CONTÓ LOS DETALLES DE VIOLENTO ASALTO

Según su testimonio, el sujeto golpeó aproximadamente diez veces la ventana del automóvil hasta lograr romperla. Ante el peligro, decidió avanzar y retroceder con el vehículo para evitar que el delincuente continúe con el ataque. “Lo único que reaccioné a hacer fue avanzar y retroceder el carro”, contó la conductora.

Pese al violento momento, Gomelsky indicó que no sufrió lesiones físicas, aunque terminó cubierta de vidrios. Además, agradeció a algunos taxistas que pasaban por la zona y le recomendaron continuar su marcha para evitar que los delincuentes regresaran. “Debo agradecer a esos taxistas que pasaron por ahí en ese momento, que me decían que siga, que no me detenga porque podían volver”, manifestó.

CRITICÓ FALATA DE SEGURIDAD AL ACUDIR A COMISARÍA

Tras el robo, la artista llegó a su vivienda, donde aseguró que rompió en llanto por la situación vivida. Posteriormente, procedió a bloquear sus tarjetas, cancelar su línea telefónica y acudir a una comisaría para denunciar el hecho.

Sin embargo, expresó su molestia por la respuesta que recibió de los agentes policiales, quienes le indicaron que la zona era conocida por ser peligrosa, cuestionando la poca presencia policial en puntos peligrosos de la ciudad. “En la comisaría me preguntan dónde fue y me dicen que la zona es movida... pero si ya saben que es movida... qué hacen, por qué no hay un patrullero, por qué no hacen algo... Tengan cuidado si pasan por ahí, eviten ir por esa zona”, concluyó.