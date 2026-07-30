¿Qué pasó? BTS sorprende al anunciar que no postulará para los premios Grammy 2027

Los integrantes del grupo anunciaron que no presentarán su más reciente álbum y afirmaron que esperan que su música sea valorada más allá del idioma o la región.

BTS anunció este miércoles 29 de julio que no postulará las canciones de su más reciente álbum, ARIRANG, para la edición 2027 de los premios Grammy. Los siete integrantes del grupo compartieron de manera simultánea un comunicado en sus cuentas personales de Instagram.

"Decidimos no presentar nuestra música a los Grammys este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaron en el mensaje, en el que también agradecieron el apoyo permanente de ARMY.

El pronunciamiento se produce tras la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, incorporada recientemente por la Academia de la Grabación. De acuerdo con las reglas, las canciones deben incluir un uso mayoritario de algún idioma asiático para poder competir en dicha categoría.

Como el sencillo principal de ARIRANG, "Swim", está interpretado en inglés, el grupo sugirió que ello podría limitar su participación en las categorías de los premios.

ARIRANG

Lanzado en marzo de 2026, ARIRANG se convirtió en el quinto álbum de estudio de BTS y debutó en el primer lugar del Billboard 200, con 641.000 unidades vendidas durante su primera semana. A lo largo de su trayectoria, BTS ha recibido cinco nominaciones a los premios Grammy y ha participado en dos ceremonias de la Academia, con presentaciones realizadas en 2021 y 2022.