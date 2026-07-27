Influencer mexicana fallece a los 30 años tras presuntas complicaciones por cirugía estética

Medios locales señalan que la joven habría presentado complicaciones tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada.

Una triste noticia que ha causado conmoción en la comunidad digital en México, al reportarse el fallecimiento de la creadora de contenido mexicana Adriana García el pasado 21 de julio en la ciudad de Culiacán.

Según reportaron medios locales, la influencer que hacía publicaciones sobre el estilo de vida, belleza y viajes, habría perdido la vida tras presentar complicaciones luego de someterse a una cirugía estética en una clínica privada. Sin embargo, hasta el momento las autoridades y familiares no han confirmado oficialmente las causas de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por la tienda Drop Shop, empresa con la que Adriana García colaboraba frecuentemente. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la compañía expresó su pesar por la partida de la joven creadora de contenido.

CONMOCIÓN EN REDES SOCIALES

Una de las últimas publicaciones de Adriana García en Instagram llamó la atención de sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento, donde compartió fotografías de un viaje a Los Cabos en donde se le mostraba muy feliz. "Dios me hizo loca, pero qué tal el cirujano que me hizo la nariz bien chicles bomba", escribió.

Asimismo, meses antes había compartido un emotivo mensaje tras la muerte de su padre y su abuelo, donde relató el difícil momento personal que atravesaba.

UNA FIGURA RECONOCIDA

Por otro lado, la popular influencer había logrado construir una comunidad grande en redes sociales, donde en Instagram acumulaba más de 47 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los 45 mil, donde compartía videos sobre su día a día, recomendaciones de belleza y momentos junto a su familia y su menor hija de seis años.