Muere Chuck Russell, director de "La Máscara", a los 74 años

El cineasta estadounidense falleció de manera inesperada en su vivienda de San Diego. Su familia confirmó la noticia, aunque la causa de su muerte aún no ha sido revelada.

El director estadounidense Chuck Russell, reconocido por llevar a la pantalla películas como La Máscara (The Mask) y El Protector (Eraser), falleció a los 74 años en su vivienda de San Diego, según confirmó su familia.

De acuerdo con la información difundida, el cineasta murió de manera inesperada el miércoles 22 de julio. Bomberos acudieron a su domicilio tras recibir un reporte sobre un hombre inconsciente, pero hasta el momento no se ha informado la causa oficial del fallecimiento.

CARRERA

Su carrera como director comenzó en 1987 con Pesadilla en la Calle Elm 3: Guerreros del Sueño (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors), producción en la que también participó como guionista. Un año después dirigió The Blob y, en 1994, alcanzó el reconocimiento internacional con La Máscara, protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz.

Posteriormente dirigió El Protector (1996), protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y El Rey Escorpión (The Scorpion King), estrenada en 2002 con Dwayne Johnson como protagonista.

Tras permanecer 14 años alejado de la dirección, regresó al cine en 2016 con I Am Wrath, protagonizada por John Travolta. En 2022 volvió a trabajar con el actor en Paradise City, cinta en la que también participó Bruce Willis. Su último proyecto fue la película de terror Witchboard (2024).

Semanas antes de su fallecimiento, Russell recordó con satisfacción la vigencia de sus producciones y destacó que nuevas generaciones continúan descubriendo títulos como La Máscara, El Protector y Pesadilla en la Calle Elm 3, legado que, aseguró, lo llenaba de orgullo.