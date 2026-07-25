Shirley Arica se quiebra y confirma el fin de su amistad con Samahara Lobatón

Shirley Arica expresó su desilusión con Samahara Lobatón luego de descubrir que asistió a una reunión con Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. sin informarle. La exchica reality señaló que el conflicto surgió cuando supo que Samahara utilizó un canje gestionado por su mánager, pero nunca le mencionó la presencia de Fuller.

"No tengo por qué condicionarla con quién salir. Está todo bien con quien salga. Primero, yo no fui invitada y segundo, utilizó el canje de mi mánager. Luego veo que hay una foto como si estuvieran los tres y nunca me dijo que estaba Ale Fuller (...) En ningún momento se disculpó por supuestamente haberse olvidado de decirme", declaró en el programa de Magaly Medina.

Cuestiona falta de transparencia

Aunque Shirley aclaró que no cuestiona las amistades de Samahara, consideró que la falta de transparencia fue el punto clave del quiebre. La situación se agravó cuando conoció los detalles a través de las imágenes difundidas en televisión, lo que reforzó su sensación de que le ocultaron información.

"A mí sí me dolió eso, porque yo sí lo hubiera hecho, le hubiera avisado. No soy importante para ella. Yo hubiera cogido mi teléfono y le hubiera dicho que llegó Bryan con otra persona", agregó la ganadora de La Granja VIP.

Confianza rota y trato cordial

La exchica reality, que consideraba a Samahara parte de su familia, aseguró que la confianza quedó rota. A partir de ahora, solo mantendrán un trato cordial, convencida de que la deslealtad terminó con su amistad.