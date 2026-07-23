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Hace 2 horas

Flavia López aclara qué relación tiene con Miguel Trauco tras ser captados juntos

La modelo se pronunció sobre el vínculo que mantiene con el futbolista, luego de que ambos fueran vistos juntos en una discoteca tras el cumpleaños de Carlos Zambrano.



Flavia López respondió a los rumores sobre un supuesto romance con el futbolista Miguel Trauco, luego de que ambos fueran captados en una discoteca tras el cumpleaños de Carlos Zambrano.

En declaraciones a un programa de farándula, la modelo aseguró que recién conoce al futbolista y descartó que exista una relación entre ambos. Según explicó, se encontraba junto a un grupo de amigos y las imágenes habrían generado confusión.

López señaló que conoció a Trauco a través de amigos en común y que, por ahora, no puede decir que exista siquiera una amistad entre ellos. Además, marcó distancia de los futbolistas y aseguró que “no son lo suyo” porque no le gustan.

Asimismo, aclaró que no llegó al cumpleaños de Carlos Zambrano junto a Miguel Trauco, pese a que ambos fueron vistos posteriormente en el mismo local nocturno.


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