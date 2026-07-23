Nueva serie de Evangelion está en producción

Sigue en marcha y cada día crece la expectativa entre sus seguidores, con la llegada de una nueva serie de Neon Genesis Evangelion que se encuentra en etapa de producción. La serie llega para celebrar el 30 aniversario de la franquicia y el proyecto cuenta con la participación del escritor Yoko Taro y los estudios de animación Studio Khara y CloverWor

El anuncio se dio al cierre del evento “EVANGELION:30+; 30th Anniversary of Evangelion”, celebrado en el Yokohama Arena en Japón.

Un regreso esperado

Como se recuerda, el anime de televisión original, Neon Genesis Evangelion, fue dirigido por Hideaki Anno, animado en Gainax y se emitió durante 26 episodios desde octubre de 1995 hasta marzo de 1996.

Dos películas, Death & Rebirth y The End of Evangelion, le siguieron en 1997. Finalmente, la serie regresó con un cuarteto de películas reimaginadas, Rebuild of Evangelion, de Studio Khara; la primera se estrenó en 2007 y la última, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, se estrenó en 2021.