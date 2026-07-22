Pati Lorena cuestiona críticas contra Samahara tras polémica con Shirley Arica

La exproductora Pati Lorena se pronunció sobre la polémica generada tras la reunión de Samahara Lobatón con Pablo Heredia, Alessandra Fuller y Renato Rossini.

Según explicó, el encuentro fue una reunión entre amigos y no habría existido una situación que pudiera interpretarse como una deslealtad hacia Shirley Arica.

Pati Lorena recordó que Shirley Arica había señalado públicamente que no mantenía una relación sentimental con Pablo Heredia.

Por ello, cuestionó los cuestionamientos contra Samahara Lobatón y consideró que no correspondería hablar de una supuesta traición en este caso.