Marc Anthony se convierte en padre por octava vez: nace Myla, su segunda hija con Nadia Ferreira

La pareja compartió la noticia en redes sociales con fotografías familiares y un emotivo mensaje de bienvenida para la pequeña Myla.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Myla, a través de una publicación en redes sociales, donde expresaron la alegría que vive su familia con la llegada de la bebé.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron el cantante y la modelo paraguaya en el mensaje que acompañó las imágenes.

La publicación incluyó dos fotografías familiares. En una de ellas aparecen Marc Anthony, Nadia Ferreira, su hijo Marquito y la recién nacida, mientras que en la otra se observan las manos de los cuatro integrantes de la familia.

PADRE POR OCTAVA VEZ

Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony se convierte en padre por octava vez y suma su segundo hijo con Nadia Ferreira, con quien contrajo matrimonio en 2023. La pareja ya tenía a Marquito, nacido ese mismo año.

El intérprete también es padre de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; de los mellizos Emme y Max, nacidos durante su relación con Jennifer Lopez; y de Arianna y Chase, hijos de su relación con Debbie Rosado.