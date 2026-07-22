Rosalía desata ola de indignación en Argentina y pide disculpas: "mala mía"

Rosalía quedó envuelta en una polémica internacional después de repostear un video que se burlaba de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El gesto de la cantante catalana generó indignación entre sus seguidores argentinos, quienes cuestionaron la publicación y amenazaron con boicotear los conciertos que la artista ofrecerá en agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El video que desató las críticas contra Rosalía

El episodio comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, donde España se consagró campeona del mundo. Mia Khalifa publicó en TikTok un video en el que simulaba cantar un fragmento de “La perla”, canción de Rosalía, acompañado de una frase irónica sobre la derrota de la Albiceleste: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

La controversia aumentó cuando Rosalía compartió el contenido en sus redes sociales. En el audio se escuchaban frases como “la decepción local”, “rompecorazones nacional” y “el mayor desastre mundial”, expresiones que numerosos usuarios interpretaron como una provocación directa contra Argentina. En cuestión de minutos, las cuentas de la cantante se llenaron de mensajes de rechazo y pedidos para cancelar sus presentaciones en el país.

Rosalía se disculpa y aclara su intención

Ante la repercusión, Rosalía ofreció disculpas públicas a través de una historia de Instagram. “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la artista junto a emojis de arrepentimiento. Poco después publicó otro mensaje con un corazón rojo y la frase: “Solo tengo amor x Argentina”, con el objetivo de calmar el malestar de sus fanáticos.

La canción elegida para el video añadió un componente cultural a la polémica. En España, llamar a alguien “una perla” puede utilizarse de manera sarcástica para describir a una persona tramposa, descarada o poco confiable. Ese doble significado provocó que algunos hinchas interpretaran la publicación como una burla deliberada, pese a que Rosalía sostuvo que compartió el contenido sin leer el mensaje que acompañaba las imágenes.

La controversia se produjo en medio de una serie de publicaciones de figuras internacionales relacionadas con Argentina durante el Mundial 2026. Samuel L. Jackson compartió un mensaje que acusaba al país de racismo; Patti Smith publicó y luego eliminó una imagen de Lamine Yamal celebrando a España como “los buenos”; mientras que Niall Horan recibió críticas por dar “me gusta” a una publicación que mencionaba a las islas Malvinas, situación por la que también terminó disculpándose.