BTS sí cantará en Chile: autorizan conciertos en el Estadio Nacional

Los conciertos de BTS en Chile finalmente se realizarán en el Estadio Nacional de Santiago. El Instituto Nacional de Deportes (IND) autorizó el martes 21 de julio el uso del recinto para las presentaciones programadas los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026, luego de que la empresa organizadora presentara una nueva propuesta técnica para proteger la infraestructura deportiva y reducir el impacto sobre la cancha.

Un escenario 360° bajo nuevas condiciones

Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la prohibición de trasladar maquinaria pesada directamente sobre el césped. Las labores de producción y montaje serán ejecutadas mediante grúas operadas desde la pista atlética, especialmente durante la instalación del escenario circular de 360°, una de las principales características de la gira mundial “ARIRANG” de BTS.

La productora también incorporó sistemas especiales de protección y ventilación del pasto, respaldados por un estudio de ingeniería. De acuerdo con las autoridades chilenas, estas medidas permitirán acelerar la recuperación de la cancha y evitar que los conciertos interfieran con futuros partidos de la selección nacional, competencias deportivas y actividades institucionales como la Teletón 2026.

La presión de ARMY llegó a La Moneda

La autorización pone fin a la controversia iniciada el 2 de julio, cuando el IND rechazó inicialmente la realización de los espectáculos por el riesgo que representaba el montaje para el campo de juego. La decisión provocó que miles de integrantes del ARMY (como llama el grupo a sus fans) de BTS marcharan por las calles de Santiago hasta el Palacio de La Moneda con mensajes como “BTS al Nacional” y “Ni la música ni el arte dañan estadios”.

La incertidumbre aumentó debido a que cerca de 200 mil entradas para los conciertos de BTS en Santiago se habían agotado desde abril, pese a que la productora todavía no contaba con la autorización definitiva para utilizar el estadio. La agrupación surcoreana regresará a Chile después de casi una década, impulsada por una comunidad mundial de seguidores y una trayectoria que incluye discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y múltiples álbumes ubicados en el primer lugar de las listas musicales de Estados Unidos.