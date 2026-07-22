Shirley Arica deja de seguir a Samahara Lobatón tras polémica salida con Pablo Heredia y Ale Fuller

Shirley Arica generó especulaciones en redes sociales luego de dejar de seguir a Samahara Lobatón en Instagram, poco después de que se difundieran imágenes de una salida en la que también estuvieron Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini.

La situación llamó aún más la atención cuando la modelo compartió un mensaje sobre la lealtad: “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”.

Aunque Arica no mencionó directamente a Samahara ni explicó públicamente el motivo del distanciamiento, la coincidencia entre la reunión y su decisión en redes sociales provocó diversas reacciones entre los usuarios.

La polémica surgió luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes del grupo, que habría compartido una noche entre el cine y un restaurante de Miraflores. La presencia de Ale Fuller junto a su expareja Pablo Heredia también generó comentarios en redes.