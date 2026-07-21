Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat: “Llevamos una relación como gente civilizada”

El comediante reveló que ambos dejaron de lado sus diferencias por el bienestar de sus hijas.

Después de protagonizar diversos enfrentamientos en programas de la televisión peruana, Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, anunció que logró reconciliarse con su aún esposa y madre de sus hijas, Monserrat Seminario.

En declaraciones al diario Trome, el comediante señaló que ambos decidieron “fumar la pipa de la paz” y resolver las diferencias que surgieron durante las últimas semanas. “Estoy tranquilo, las cosas ya están normales. Estamos hablando con la señora y llevando una relación cordial, como gente civilizada, para dejar de estar peleando”, comentó.

Además, Melcochita fue consultado sobre los trámites de divorcio que inició con la madre de sus hijas. Al respecto, precisó que todavía no existe un acuerdo concreto, aunque espera firmar pronto los documentos correspondientes. “Todavía no hemos hablado del tema, pero tiene que darme el divorcio”, manifestó.

¿CÓMO VA SU RELACIÓN CON HEIDY AMADO?

Al ser consultado sobre su relación sentimental con Heidy Amado, el humorista aseguró que todo marcha “viento en popa”. Sin embargo, aclaró que ella todavía no lo acompaña cuando sale con sus hijas, con el objetivo de evitar nuevos conflictos con Monserrat Seminario. “Todo está bien, a todos lados voy con ella, pero cuando salgo con mis hijas voy solo para evitar malos comentarios de la señora Monserrat”, sostuvo.