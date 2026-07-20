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Hoy, 02:36 PM

"Tengo que seguir facturando": Pamela protagonizará nuevo videoclip de su expareja Paul Michael

La influencer grabará un videoclip con la agrupación en la que participa el cantante y aseguró que no tiene problema en compartir espacio con él y que su prioridad es el trabajo.

Foto: Instagram composición PTV



Tras su ruptura sentimental hace unas semanas atrás, Pamela López habló por primera vez sobre su separación de Paul Michael y confirmó que ambos coincidirán nuevamente por motivos profesionales.

La influencer reveló que grabará un videoclip junto a "La Combinación de La Habana", agrupación en la que se encuentra su expareja, y aseguró que no hay inconvenientes para que compartan el espacio.

"Fue un año juntos, rescato lo bonito, me quedo con lo bonito. Le deseo todo lo mejor del mundo. Ya veníamos mal y creo que fue una decisión sana terminar nuestra relación y que cada quien siga su camino", comentó en entrevista con 'El Reventonazo de la Chola'.

Profesionalismo y buena relación

La empresaria trujillana descartó conflictos y afirmó que su prioridad es el trabajo. "Negocios son negocios, yo tengo que seguir facturando. Tengo muy buena relación con Combinación de La Habana", explicó.

'KittyPam' aseguró que la relación con el popular 'Chamaquito' quedó en "buenos términos" y que no tendrá problemas al momento de coincidir. Cabe resaltar, que el videoclip se grabaría en las próximas semanas.


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