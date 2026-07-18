“The Batman 2” con Robert Pattinson lanza su primer teaser

La esperada cinta ‘The Batman: Part 2’, la próxima película de Matt Reeves con Robert Pattinson, ha presentado su primer avance, pero llegó con malas noticias de su fecha de estreno. El clip nos entrega el primer vistazo a Robert Pattinson en su regreso como el caballero de la noche y héroe de Gotham.

El teaser del filme, también revela que la película se ha retrasado. Así que la espera de los fanáticos del hombre murciélago se hará un poco más extensa hasta el 2028.

El regreso del Jocker

Para la secuela de The Batman, el director Matt Reeves optó por introducir antagonistas principales que no habían aparecido antes en la pantalla grande en el universo live-action. Los reportes principales del elenco apunta a que el asesino en serie Victor Zsasz y el fiscal Harvey Dent (quien se convertirá en Dos Caras) serán piezas centrales, junto con el misterioso antagonista principal inédito hasta el momento.

Se confirmó que el actor Barry Keoghan regresará oficialmente como el Joker y aunque su papel exacto aún se mantiene en secreto, los informes indican que aparecerá en la secuela después de su escalofriante debut al final de la película de 2022.

Cabe señalar que, The Batman - Parte 2 se estrenará en cines el 18 de febrero de 2028. El retraso se debe a una reorganización del calendario de Warner Bros. para permitir más tiempo de producción.