Fenómeno digital: “La Granja VIP Perú” domina el ranking de DataTube en el mes de Junio

Con más de cinco millones de visualizaciones, “La Granja VIP Perú” se consolidó como uno de los mayores fenómenos de audiencia en las plataformas digitales.

El primer reality de convivencia del Perú emitido por Panamericana Televisión, La Granja VIP Perú, alcanzó importantes cifras de audiencia gracias a su formato de transmisión las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de YouTube.

Así lo informó el portal especializado en estadísticas DataTube, que publicó en sus redes sociales el ranking de los 20 magazines más vistos durante junio. En dicha clasificación, el reality conducido por Ethel Pozo y Adolfo Aguilar ocupó ampliamente el primer lugar.

LA GRANJA VIP LIDERA RANKING DIGITAL

El reality de convivencia encabezó la lista con un total de 5 161 569 visualizaciones acumuladas en 25 emisiones, lo que confirmó la gran acogida del programa. Durante la competencia, los equipos “Víboras” y “Reales” se enfrentaron diariamente por el premio final, que tuvo como ganadora de la temporada a Shirley Arica.

En las siguientes posiciones se ubicaron Zaca TV, con el programa Somos lo que Somos, que registró 2 951 724 visualizaciones, y Todo Good, con Oh My Good, que alcanzó 2 793 307 reproducciones.

REACTS TAMBIÉN FIGURAN EN EL RANKING

Por otro lado, El Post Show y La Previa de “La Granja VIP Perú”, conducidos por Ric de La Torre y Luciana Roy, también figuran en el ranking, ocupando las posiciones 12 y 13, respectivamente.

El Post Show alcanzó un total de 1,048,544 visualizaciones, mientras que La Previa registró 904,793 visitas, demostrando la gran acogida que tuvo el reality tanto antes como después de cada gala.