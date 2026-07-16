Macarena Gastaldo se rectifica y aclara situación con Christian Cueva: “Todo fue falso”

Luego de que Christian Cueva anunciara acciones legales contra Macarena Gastaldo por insinuar que el futbolista intentó comunicarse con ella hace aproximadamente un mes, la modelo argentina decidió pronunciarse sobre el caso y rectificarse de sus declaraciones.

La abogada de ‘Aladino’ reveló que la exchica reality se comunicó con la defensa legal del jugador y cambió la versión que había ofrecido en un medio local. Además, remarcó que ninguna persona tiene derecho a afectar la honra de otra mediante afirmaciones falsas.

“Hemos recibido esa carta en la que la señorita se rectifica y señala que esa llamada no existió, que todo fue falso y que no quiere dañar el honor del señor Christian. En ese sentido, hemos recibido la carta. Que quede claro que no cualquiera puede sentarse en un programa y emitir una opinión falsa, difamar o calumniar a otra persona”, precisó la letrada.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo?

Una semana antes, Macarena Gastaldo manifestó que Christian Cueva habría intentado contactarla por medio de un amigo. “Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, declaró. Además, la modelo argentina señaló que mantenía una amistad con el futbolista. Sin embargo, posteriormente envió una carta a la defensa legal de Cueva en la que negó que dicho intento de comunicación hubiera ocurrido.