Francia - Inglaterra: Hipopótamo viral Moo Deng predice la final del Mundial 2026

A pocas horas de las semifinales del Mundial 2026, Moo Deng volvió a captar la atención de las redes sociales. La hipopótamo pigmeo “predijo” este martes 14 de julio que Francia e Inglaterra disputarán la final, tras elegir alimentos decorados con las banderas de ambas selecciones en el zoológico Khao Kheow, ubicado en la provincia tailandesa de Chonburi.

La elección que encendió las redes sociales

Los cuidadores colocaron frente a Moo Deng dos sandías que representaban a Francia y España, selecciones que se enfrentan por un lugar en la definición del campeonato. Con su característica forma pausada de caminar, el animal se dirigió directamente hacia la fruta identificada con la bandera francesa, ignorando la opción española.

En una segunda prueba, la hipopótamo tuvo que escoger entre Inglaterra y Argentina. Aunque esta vez mostró menor determinación, Moo Deng terminó acercándose a la sandía inglesa. Su compañero de estanque, entretanto, devoró la fruta que representaba a la selección argentina, una escena que provocó numerosos comentarios y reacciones entre los usuarios.

De esta manera, el inesperado pronóstico plantea una posible final Francia vs. Inglaterra para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York. Antes, Francia deberá superar a España, mientras que Inglaterra buscará eliminar a Argentina en la segunda semifinal del Mundial 2026.

De las elecciones de Estados Unidos al Mundial 2026

Moo Deng, cuyo nombre puede traducirse del tailandés como “cerdo saltarín”, nació el 10 de julio de 2024 y se convirtió rápidamente en una sensación de internet por su rostro expresivo y comportamiento juguetón. Su popularidad impulsó la llegada de visitantes al zoológico, la creación de emoticonos, canciones y una línea de productos inspirados en ella.

La hipopótamo también ganó notoriedad en noviembre de 2024 cuando escogió una sandía con el nombre de Donald Trump, quien posteriormente ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pese a que estas predicciones no tienen respaldo científico, los llamados “animales oráculo” suelen convertirse en fenómenos virales, como ocurrió con el pulpo Paul, que acertó la victoria de España en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.