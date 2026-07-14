¡Volvió la cumbia! Agua Marina regresa a los escenarios para celebrar sus 50 años

Tras haber permanecido alejada de los escenarios tras el atentado que sufrió en octubre del año pasado, la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina volverá a encontrarse con su público, en un concierto conmemorando sus 50 años de historia musical.

El esperado retorno se realizará el próximo 28 de noviembre en el Estadio San Marcos con el espectáculo denominado “Gracias por todo”, una presentación que buscará reunir a miles de seguidores que han acompañado la carrera de la agrupación desde sus inicios.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y la preventa exclusiva se desarrollará del 16 al 19 de julio, en un concierto marcado por la emoción, el agradecimiento y el reencuentro con sus fanáticos.

PREPARAN HOMENAJE PARA SUS SEGUIDORES

A través de un mensaje, los integrantes de Agua Marina destacaron que la música fue el principal impulso para continuar pese a los momentos difíciles que atravesaron, resaltando el respaldo y la fidelidad de los seguidores para volver a los escenarios. “Este 28 de noviembre, en el Estadio San Marcos, los invitamos a un reencuentro muy especial, para mirarnos de frente, cantar juntos y sentir que todo lo vivido nos trajo hasta una noche que será imposible repetir”, expresaron los músicos.

El concierto será planteado como una celebración junto a las distintas generaciones que hicieron de las canciones de Agua Marina parte de sus vidas, en una velada que conmemorará los 50 años de trayectoria de una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana.