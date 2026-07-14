Sergio George revela que 'se está conociendo' a Magdyel Ugaz: “Le organicé su cumpleaños”

Productor musical llenó de elogios a la actriz en medio de la celebración de su onomástico.

Al parecer un nuevo amor se estaría cocinando en Chollywood entre Sergio George y Magdyel Ugaz. De acuerdo a las revelaciones compartidas por el productor musical a un programa radial local, ambos se han dado la oportunidad de conocerse.

En revelaciones, Sergio contó que le realizó una sorpresa por su onomástico a la actriz, quien no pudo creer lo que le habían organizado. Además, llenó de elogios a Magdyel por su carrera artísticas en la televisión peruana y su participación en series exitosas.

“Yo le organicé el cumpleaños a Magdyel. Comunicado oficial: Nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”, mencionó.

¿QUÉ DIJO MAGDYEL UGAZ?

Con el propósito de seguir enamorándola, Sergio George compartió una serie de fotografías en sus redes sociales donde se les observa a los compartiendo con amigos, sin embargo, Magdyel Ugaz aún no ha decidido pronunciarse al respeto del vínculo con el productor.