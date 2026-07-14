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Ayer, 06:09 PM

¡Shakira alcanza un hito histórico mundial!

La cantante colombiana alcanza cifras históricas, tanto en el mercado hispano, como en inglés.




La canción de Shakira "Dai Dai" continúa consolidando su impacto global.  El sencillo se mantiene como #1 en el ranking mundial de videos musicales de YouTube, liderando las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

Además, ha sido #1 durante más de siete días en Spotify como la canción más reproducida del planeta, supera los 10 millones de reproducciones diarias en YouTube, llegando a más de 400 millones de visualizaciones, y el audio oficial en TikTok ya acumula más de 6 millones de creaciones.

A esto se suma otro hito histórico: Shakira es la primera artista en la historia en alcanzar un número uno en Spotify tanto en español como en inglés.

Algunas cifras de hoy en Europa

Número 1 en más de 12 países y en el viejo continente, incluidos Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, los Países Bajos, Eslovaquia, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Bélgica.

Entre los 5 primeros puestos en Portugal, Canadá, China y la lista de mitad de semana del Reino Unido.


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