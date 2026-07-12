Nació hijo de Hugo García e Isabella Ladera: emocionados padres dan la bienvenida a "Koa"

Mediante sus redes sociales, Hugo García anunció el nacimiento de su primer hijo junto a la influencer de nacionalidad venezonala, Isabella Ladera. El exchico reality compartió fotos del recién nacido, que llevará por nombre “Koa”.

Las imágenes muestran los primeros instantes del bebé junto a sus emocionados padres, que lo miran embelesados. “Bienvenido al mundo, Koa. ❤️ 11.07.26”, escribió el modelo peruano de 33 años en su cuenta de Instagram.

FAMOSOS PADRES

Las fotografías también revelan que Isabella Ladera optó por un parto en el agua, realizado en un ambiente íntimo y familiar. Inmediatamente sus miles de seguidores comentaron las imágenes que publicó la mediática pareja.

Personalidades de nuestra farándula también saludaron a los famosos padres, entre ellos Ignacio Baladán, Carol Reali “Cachaza” y Patricio Parodi, quienes los felicitaron por el momento tan especial por el que atraviesan.