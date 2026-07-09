Pamela Franco comparte post tras declaraciones de Macarena Gastaldo sobre Christian Cueva

La cantante difundió una publicación en redes sociales luego de los comentarios de la modelo argentina sobre su pareja.

Luego de las declaraciones de Macarena Gastaldo, quien aseguró que Christian Cueva la habría contactado por redes sociales, la pareja del futbolista, Pamela Franco, compartió un controversial post con un mensaje que muchos usuarios consideran que estaría dirigido a ‘Aladino’.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de cumbia escribió que, por el momento, se encuentra tranquila y sin la necesidad de prestarle atención a lo que puedan decir otras personas sobre lo que estaría ocurriendo en su entorno familiar o sentimental.

“Estoy en paz, que no me importa lo que ella dijo, él dijo o ellos dijeron. Lo que importa es que las personas que me importan saben quién soy y eso me basta”, publicó la pareja de Christian Cueva, con quien lleva más de un año de relación amorosa.

Comentarios de Macarena Gastaldo sobre Cueva

De acuerdo con lo revelado por la modelo argentina Macarena Gastaldo, Cueva la habría contactado hace aproximadamente 30 días a través de un intermediario, sin embargo, mencionó que posiblemente trató de felicitarla por su nueva etapa con su pareja.

“Por ahí quiso hace un tiempito. Hace un mes, creo. Quizá quería saludarme. Como somos mejores amigos. Por medio de un amigo, como que quiso. Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, declaró la modelo.