¡Se agarran a golpes!: Tiktokers 'Cristorata' y 'El Jeque Árabe' protagonizan pelea durante partido de fulbito

El conocido tiktokero 'Cristorata' y el influencer trujillano 'El Jeque Árabe' se enfrascaron en una pelea durante un partido de fulbito disputado en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. El enfrentamiento, que tuvo lugar este fin de semana, sorprendió a los cientos de espectadores presentes.

Según informó el diario Trome, el encuentro deportivo contaba con una apuesta económica significativa entre ambos equipos, lo que generó un ambiente de alta tensión desde el inicio del partido.

La situación escaló a los tres minutos de juego, cuando una falta cometida por El Jeque Árabe provocó la reacción inmediata de Cristorata, desatando un altercado físico que obligó a la intervención de los equipos para separarlos.

Desenlace del encuentro

A pesar del incidente, el partido continuó con normalidad y finalizó en empate sin goles, por lo que el ganador se definió en la tanda de penales. El equipo de Trujillo se llevó la victoria y el premio del certamen, mientras los influencers abandonaron el recinto bajo estrictas medidas de seguridad.

Difusión en redes sociales

Cabe resaltar, que el Coliseo Cerrado registró una importante asistencia de seguidores de ambos creadores de contenido, lo que permitió que el altercado fuera grabado desde varios ángulos y rápidamente difundido en redes sociales.