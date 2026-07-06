Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo se unen por primera vez en el “Happy Music Live”

El 4 de diciembre, el Estadio San Marcos será escenario de una noche inolvidable que reunirá a cuatro de las figuras más importantes de la música latina.

La cuenta regresiva ha comenzado. Este 4 de diciembre, Lima vivirá una de las citas musicales más esperadas del año con la llegada de Happy Music Live, un festival que reunirá por primera vez en un mismo escenario a Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo. El Estadio San Marcos será el punto de encuentro para miles de fanáticos que disfrutarán de una noche llena de grandes éxitos, emociones y una producción de nivel internacional.

Bajo el concepto de que la música en vivo tiene el poder de hacernos felices, Happy Music Live ofrecerá una experiencia única en la que convergerán la salsa, el pop latino y la música urbana de la mano de cuatro artistas que hoy dominan los escenarios más importantes del mundo.

El gran protagonista de la noche será Marc Anthony, una de las máximas figuras de la música latina. Con una trayectoria extraordinaria y un repertorio repleto de clásicos como "Vivir Mi Vida", "Valió la Pena", "Ahora Quién" y "Flor Pálida", el salsero continúa conquistando estadios gracias a su energía sobre el escenario y la conexión única que mantiene con su público.

Junto a él estará Fonseca, ganador de múltiples Latin Grammy y una de las voces más representativas del pop colombiano. Canciones como "Te Mando Flores", "Arroyito", "Prometo" y "Eres Mi Sueño" lo han convertido en un referente por su capacidad de fusionar el pop latino con los sonidos tradicionales de su país.

La nueva generación estará representada por Manuel Turizo, quien se ha consolidado como un fenómeno internacional gracias a éxitos como "La Bachata", "Una Lady Como Tú", "El Merengue" y "Vagabundo", temas que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

El cartel se completa con Kapo, una de las revelaciones más importantes de la música latina actual. Con una propuesta fresca y varios éxitos virales, el artista colombiano se ha convertido en uno de los nombres de mayor crecimiento en la industria y promete poner a bailar al público con su energía.

La combinación de estos cuatro artistas convierte a Happy Music Live en uno de los festivales más esperados de la temporada. Salsa, pop latino, música urbana y ritmos tropicales se fusionarán en una celebración que promete hacer cantar, bailar y emocionar a miles de asistentes.