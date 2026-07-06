Austin Palao revela que Flavia Laos intentó reconciliarse: “Yo no miro para atrás”

Hermano de Said contó que la influencer buscó retomar la relación que llegó a su fin en 2023.

Tiempo atrás, Austin Palao y Flavia Laos derrochaban complicidad en redes sociales. Sin embargo, la relación amorosa que iniciaron llegó a su fin y ambos decidieron continuar sus caminos por separado, enfocados en sus proyectos personales.

Luego de más de dos años de haber terminado su romance, Austin reveló que la influencer intentó reavivar la relación entre ambos. No obstante, el hermano de Said Palao se negó a retomar lo que alguna vez comenzaron.

“Yo no soy un tipo que tienda a mirar atrás (...) No hablo con ella hace tres años, pese a que ella me ha escrito y ha tratado de volver”, mencionó el chico reality, dejando en claro que para él no existen segundas oportunidades en el amor.

FIN DE LA RELACIÓN DE AUSTIN Y FLAVIA

Tras un año y medio de relación entre Austin Palao y Flavia Laos, la también actriz y cantante compartió un comunicado en 2023 anunciando el fin de su romance con el hermano de Said, asegurando que ambos tomarían rumbos diferentes en sus vidas.