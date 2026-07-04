Taylor Swift y Travis Kelce se casan en el Madison Square Garden: boda fue oficiada por Adam Sandler

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó su representante a medios estadounidenses.

Dicha boda de la pareja fue oficiada por el actor Adam Sandler, de 59 años, quien tiene una amistad cercana con los novios, especialmente tras trabajar con Kelce en la película "Happy Gilmore 2" de 2025.

La ceremonia no contó con damas de honor ni padrinos. Los únicos acompañantes de honor fueron Austin Swift, hermano de la intérprete, y Jason Kelce, hermano del deportista. La pareja vistió trajes de Christian Dior Alta Costura diseñados por Jonathan Anderson, combinados con calzado a medida de Christian Louboutin y joyería Cartier.

Reacciones y celebraciones

Inmediatamente después de la boda, las pantallas gigantes ubicadas a la entrada del recinto mostraron la leyenda "Recién Casados" (JusT&T Married), en referencia a las iniciales de los novios, confirmando su matrimonio al mundo.

Las celebraciones comenzaron la noche previa con una cena de ensayo en el Teatro Infosys, a la que asistieron familiares y amigos cercanos como Selena Gomez, Mariska Hargitay, Bradley Cooper, Jack Antonoff y Lena Dunham.

Donación previa a boda

Cabe resaltar, que previo al evento, el representante de la ganadora del Grammy confirmó que la pareja realizó una donación de 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas como gesto previo a su boda.